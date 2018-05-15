Волны-убийцы, от которых в страхе все моряки - ВИДЕО

Крохотный португальский городок славится на весь мир. Именно здесь, у берегов Назаре, поднимаются невероятно огромные волны, порой достигающие 30 метров в высоту, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Каждый год сюда съезжаются сорвиголовы со всего света. 2011 году гавайский серфер Гаррет МакНамара установил здесь рекорд, покорив волну в 24 метра. Спустя два года он превзошел сам себя, обуздав 30-метрового великана.

Но откуда берутся здесь такие волны? Все дело в том, что рядом с побережьем Назаре проходит самое большое подводное ущелье Европы. Каньон Назаре тянется от равнины Атлантического океана до самого берега.

Таким образом получается, что волна берет разбег по длинному и узкому каньону и ничем не остановленная добирается до Назаре. А здесь, у береговой линии, дно резко идет вверх: океанский прилив будто врезается в стену и в мгновение ока формирует гигантскую волну.

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