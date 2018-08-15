Как комары выбирают свою жертву

Для тех, кто пользуется повышенной популярностью у комаров, летние ночи - это синоним комариных укусов. В то же время других людей комары кусают крайне редко. Так как же эти кровопийцы выбирают свою жертву? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Каждый комариный сезон порождает новую волну спекуляций на тему возможных решений давней загадки комариных предпочтений.

Их вкусы могут казаться избирательными. Однако как показали исследования, когда комары делают свой выбор между потенциальными жертвами, всё сводится к запаху:

"Комаров привлекает углекислый газ в нашем дыхании и тепло, которое мы излучаем. Но также их привлекают определённые запахи", - говорит Карл-Мартин Ван Йенсен, научный руководитель подразделения агротехнических наук из Университета Ааруса.

Согласно Йенсену, пока не установлено, какие именно запахи привлекают комаров. Но исследования доказали, что некоторые запахи для них более привлекательны, чем другие.

"Все сотрудники лаборатории потёрли чашки петри о свои животы. Таким образом их запахи были перенесены на чашки, которые затем были помещены в боксы, полные комаров", рассказал он. "Комары часто садились на некоторые из этих чашек, в то же время полностью игнорируя другие".

В то время как некоторые считают, что комаров отпугивает плохая кровь, или что они способны чувствовать заболевания крови, другие верят, что витамин В может обеспечить защиту от комаров.

Однако, по словам доктора Йенсена, не обнаружено никаких признаков, что любая из этих теорий верна:

"Это неправда. Теория о витамине В была очень тщательно протестирована, и она не оправдала себя".

Существует также версия, по-видимому основанная на расхожем мнении, что чеснок отпугивает крылатых кровопийц. Согласно одному исследованию, хотя и не до конца подтверждённому, этот метод может иметь под собой некоторое основание:

"Насколько мне известно, не существует научного подтверждения тому, что поедание чеснока отпугивает комаров. Но вполне возможно здесь есть доля истины, если чеснок маскирует ваш собственный запах", - говорит Йенсен.

Однако единственным надёжным методом защиты от комаров является использование одного из эффективных репеллентов, продающихся в магазинах.

Антикомариные средства содержат некоторые ароматизаторы, которые сбивают с толку комаров. Когда комар ищет себе жертву, он первым делом смотрит, есть ли поблизости какие-нибудь животные или люди.

"Когда комар подлетает ближе, он ориентируется на запах, тепло и выдыхаемый нами углекислый газ, чтобы решить укусить ли свою жертву. Но если он будет сбит с толку запахом репеллента, он не доберётся до этой стадии".

Однако даже репелленты не обеспечивают полной защиты против действительно настойчивых насекомых.

"Репелленты снижают число укусов на 70 процентов. Это хороший показатель, но вас всё же будут кусать время от времени".

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