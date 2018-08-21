Куда пропали деньги от продажи Аляски

Покупка Аляски укрепила Соединенные Штаты. Деньги, оплаченные за неё, окупились за короткий срок, а стратегический же плюс для США от этой сделки просто невозможно переоценить. Что касается России...Деньги с продажи Аляски так и не попали в Империю. Сделка о продаже Аляски уникальна тем, что она заключалась в очень узком кругу. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

О предполагаемой продаже знали всего шесть человек: Александр II, Константин Романов, Александр Горчаков (министр иностранных дел), Михаил Рейтерн (министр финансов), Николай Краббе (морской министр) и Эдаурд Стекль (посланник России в США). О том, что Аляска продана Америке стало известно только спустя два месяца после совершения сделки. Инициатором её традиционно считается министр финансов Рейтер.

За год до передачи Аляски он направил Александру II специальную записку, в которой указал на необходимость строжайшей экономии и подчеркивал, что для нормального функционирования империи требуется трехлетний иностранный заем по 15 млн руб. в год. Таким образом, даже нижний предел суммы сделки, обозначенный Рейтером в 5 млн рублей, мог бы покрыть треть годового займа. Кроме того, государство ежегодно выплачивало дотации Российско-Американской компании, продажа Аляски избавила Россию от этих расходов. От продажи Аляски РАК не получила ни копейки.

Ещё до исторической записки министра финансов идею продажи Аляски высказывал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский. Он говорил о том, что в интересах России было бы улучшить отношения с Соединенными Штатами для усиления позиций на азиатском побережье Тихого океана, дружить с Америкой против англичан.

Золотая жила

Аляска была для России настоящей золотой жилой. В прямом и переносном смысле. Одним из самых дорогих приобретений Аляски был ценный мех калана, который стоил дороже золота, но из-за жадности и недальновидности добытчиков, уже к сороковым годам XIX века ценные зверьки были практически уничтожены. Кроме того, на Аляске была обнаружена нефть и золото. Нефть в то время использовалась в лекарственных целях, золото же, найденное на Аляске, по иронии истории стало одним из стимулов продать Аляску поскорее.

Американские старатели начали прибывать на Аляску и русское правительство вполне обоснованно опасалось того, что вслед за старателями придут и американские войска. Россия к войне готова не была. Отдавать Аляску, не получив за неё ни гроша, было по меньшей мере неосмотрительно.

Мормоны и ползучая колонизация

За десять лет до продажи Аляски Э. А. Стекль в 1857 г. направил в Петербург депешу, в которой изложил слух о возможной эмиграции представителей религиозной секты мормонов из США в Русскую Америку, на что ему в шутливой форме намекнул сам американский президент Дж. Бьюкенен. Хотя речь шла только о слухах, Стекль с тревогой писал, что в случае массового переселения американских сектантов на Аляску перед русским правительством встанет альтернатива: оказать вооруженное сопротивление или отказаться от части своей территории.

Кроме того, имела место "ползучая колонизация", которая состояла в постепенном переселении англичан и американцев на территории Русской Америки и на смежные с ней земли. В начале 1860-х годов британские контрабандисты начали селиться на российской территории в южной части арх. Александра, несмотря на формальные запреты колониальной администрации. Рано или поздно это могло привести к напряженности и военным конфликтам.

Падение флага

18 октября 1867 года, в 15 часов 30 минут состоялась смена флага на флагштоке перед домом главного правителя Аляски. Американские и русские войска выстроились у флагштока. По сигналу два унтер-офицера стали спускать флаг русско-американской компании. Церемония не теряла градуса торжественности до тех пор, пока флаг не запутался за веревки на самом верху, а фалинь не оборвался. По распоряжению русского комиссара несколько матросов бросились лезть наверх, чтобы распутать флаг, который висел на мачте в лохмотьях. Не успели снизу крикнуть матросу, который первый долез до него, чтоб он не бросал флаг вниз, а слезал бы вместе с ним, как тот бросил его сверху: флаг упал прямо на русские штыки. Конспирологи и мистики в этом месте должны ликовать.

Дурная слава

Эдуард Стекль сыграл значительную роль в продаже Аляски. С 1850 года он исполнял обязанности поверенного в делах российского посольства в Вашингтоне, а в 1854 году занял должность посланника. Стекль был женат на американке и был глубоко интегрирован в высшие круги американского общества. Обширные связи помогли ему осуществить сделку, он активно лоббировал интересы своего руководства. Для того, чтобы склонить сенат США к покупке Аляски, давал взятки и использовал все свои связи.

Стекль остался недоволен своим вознаграждением в размере 25 тысяч долларов и ежегодной пенсией в 6 тысяч рублей. Эдуард Андреевич ненадолго прибыл в Петербург, но после отбыл в Париж. До конца жизни он сторонился русского общества, как и оно его. После продажи Аляски у Стекля была дурная слава.

А было ли золото?

Самая главная тайна продажи Аляски заключается в вопросе: "Где деньги?". Стекль получил чек на сумму 7 миллионов 035 тыс. долларов - из первоначальных 7,2 миллионов 21 тысячу он оставил себе, а 144 тысячи раздал в качестве взяток сенаторам, голосовавшим за ратификацию договора. 7 миллионов было переведено в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки.

При конвертации сначала в фунты, а потом и в золото было потеряно еще 1,5 миллиона, но и это было не последней потерей. Барк "Оркни" (Orkney), на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу. Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Туманного Альбиона, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.

Скорее всего, золота на "Оркни" не было. Во время поисковой операции оно найдено не было. Куда делось - главная загадка продажи Аляски. Существует версия, что эти деньги пошли на закупку материалов для строительных дорог, но куда интереснее думать, что деньги загадочно исчезли, иначе какая это тайна?

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