Названа самая пьющая в мире страна
Исследователи британского медицинского журнала Lancet выяснили, что жители Дании потребляют больше всего алкоголя в мире, Румыния лидирует по числу употребляемого алкоголя в день среди мужчин, а Украина - среди женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу журналисты пришли после того, как проанализировали данные с 1990 по 2016 годы в 195 странах среди обоих полов от 15 до 95 лет и старше - в рамках исследовательской программы "Глобальное бремя болезней".
Выяснилось, что впереди планеты всей подданные датской короны - 95,3% женщин и 97,1% мужчин, регулярно потребляют горячительные напитки.
Много пьют также в Норвегии, Германии, Аргентине и Швейцарии.
Личное первенство держат румынские мужчины, выпивая ежесуточно 8,2 алкогольной единицы, а женщины в Украине - 4,2 единицы.
За единицу алкоголя исследователи взяли 10 граммов чистого этилового спирта, что равняется маленькому стакану вина, банке пива или рюмке более крепких напитков.
Самыми независимыми от алкоголя оказались мужчины Пакистана (0,8%) и женщины Бангладеш (0,3%).
Согласно данным программы "Глобальное бремя болезней", в 2016 году от алкоголя умерло почти 3 миллиона землян, из которых большую часть (63%) составили мужчины. При этом в том же году лидером смертности из-за выпивки стало африканское королевство Лесото, где умерло более 145 человек из 100 тысяч. На втором месте фигурирует Россия - более 118 человек. Украина, Беларусь, Монголия и Казахстан заняли соответственно четвертое, седьмое, восьмое и десятое место.
Отмечается, что наименьшая смертность от алкоголя наблюдается в странах Ближнего Востока, а наибольшая - в Европе и Центральной Азии.
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