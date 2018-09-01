Археологи спустя 80 лет возобновили исследование тайного хода Выборгского замка

Выборгская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН начала исследование тайного хода, который в средние века соединял с городом замок на острове. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Археологи приступили к изучению "Тайного хода" Выборгского замка. Выборгская археологическая экспедиция ИИМК РАН заложила раскоп на южном валу Замкового острова", - говорится в сообщении.

В замковых отчетах за 1561-1562 годы упоминается строительство на этом участке "Тайного дома", в котором была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. Городская легенда гласит, что именно здесь начинался подземный ход под проливом, по которому можно было попасть в подвал ближайшего к замку городского дома, сообщили в пресс-службе. Историки установили, что в средние века переправа использовалась во время осад города для тайного сообщения с замком, в середине XVIII века она была разобрана, но потайной спуск к ней остался.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника экспедиции Александр Смирнов, археологи не в первый раз обращают внимание на один из самых таинственных объектов Замкового острова. "Еще в 1935 году были проведены археологические раскопки, зафиксированные первым хранителем выборгских древностей архитектором Отто-Иивари Меурманом. По его воспоминаниям, археологи увидели, что в землю уходит винтовая лестница. В ходе раскопок были обнаружены помещения, пол нижнего из которых находился на уровне воды", - сказал Смирнов.

Чертежи и фотографии раскопок тайного хода, проводившихся в период, когда Выборг принадлежал Финляндии, хранятся в финляндском Музейном ведомстве и Провинциальном архиве в городе Миккели. Российские археологи получили в свое распоряжение копии этих документов, которые помогут им в исследовании тайного хода, сообщила ранее в релизе пресс-служба правительства Ленинградской области.

После Второй мировой войны раскопки в этой части замка не проводились. Как рассказал Смирнов, на острове размещался советский гарнизон, в подземелье скопилось огромное количество строительного мусора. "В 1970-е годы на территории Замкового острова начал работать краеведческий музей, и поскольку тогда реставрационные работы не затронули эту часть замка, вход в "Тайный дом" был закрыт в целях безопасности посетителей", - отметил археолог.

Европейский замок в России

Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. В наши дни это самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.

В 2016 году в Выборгском замке начались реставрационные работы, которые в таком объеме последний раз проводились в конце XIX века. Научное исследование острова и его подземных сооружений позволит музеефицировать скрытые в толще земляного вала подземелья.

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