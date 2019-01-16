Удар зажигалкой: хитрый прием улиц
В уличных драках особых правил нет. Кто первый ударил - тот обычно и вышел из встречи победителем. Именно первый удар должен в большей части случаев решить ход всего дела: прожженные уличные бойцы для гарантии тяжести удара зажимают в кулаке обычную зажигалку, передает Day.Az со ссылкой на trendymen.ru.
Все дело в удобной форме. Зажав зажигалку в кулаке, боец будто создает твердый упор для фаланг пальцев. При ударе они не подадутся назад, соотвественно и сам удар получится более существенным.
Кроме того, уменьшится и вероятность повредить суставы. Фаланги будут упираться в зажигалку, соотвественно и костяшки останутся на одной линии - нагрузка будет распределена равномерно.
Не стоит отбрасывать и психологического аспекта. Пусть и небольшая зажигалка в кулаке все равно дает подспудное соображение, что бить придется не пустой рукой - уверенности и силы в уличной драке лишних быть не может.
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