Несмотря на то, что банан - на самом деле ягода, он вошел в первую десятку рейтинга самых вкусных фруктов по версии читателей интернет-издания "Наша планета". Однако употребление бананов приносит не только наслаждение, но и пользу. Тем не менее, это не значит, что этот "фрукт" можно есть в неограниченном количестве. Ведь, как говорил Гиппократ, все хорошо в меру.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Кладезь полезных веществ

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) рекомендуют всем, кто страдает артериальной гипертензией употреблять в пищу продукты, в которых содержится калий. Среди таких продуктов оказались и бананы. Это подтвердили и норвежские эксперты, выяснившие, что в бананах есть вещества, идентичные тем, что входят в состав лекарств, предназначенных для гипертоников.

Кроме того, бананы - это идеальный источник витамина В6, который используют для лечения малокровия. Всего в 100 г ягоды содержится почти 30% дневной нормы этого витамина. Богаты бананы и магнием, и марганцем, и витамином С, и бета-каротином, и антиоксидантами.

Несмотря на то, что бананы довольно калорийны (96 Ккал. на 100 г), они содержат клетчатку, которая способна контролировать уровень холестерина, сахара, а самое главное вес. Исследователи из американской клиники Мейо выяснили, что клетчатка замедляет процессы пищеварения, а, значит, бананы не возбуждают аппетит.

Суточная доза

Тем не менее именно благодаря такому обилию полезных веществ, диетологи советуют не злоупотреблять бананами. Так, итальянские ученые из университета Неаполя совместно со своими коллегами из английского университета Уорвика в результате исследований выяснили, что в день человеку необходимо съедать не больше 3-х средних бананов. Только такое количество ягод, по мнению экспертов, будет достаточным для того, чтобы восполнить суточные запасы калия в организме.

Кроме того, ученые утверждают, что с помощью 3-х бананов в сутки можно предотвратить многие опасные заболевания: онкологию, инсульты, гипертонию. А по мнению Нонны Прудниковой, автора книги "Банан", для нормализации артериального давления обычно хватает и 2-х штук этого "фрукта".

Что касается калорийности, то врач-диетолог Алексей Парамонов в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что бананы действительно превзошли в этом плане даже самые сладкие яблоки или груши. Поэтому, по словам доктора, эти ягоды следует воспринимать как полноценный десерт. То есть если заменить бананами конфеты или пирожное, то ничего, кроме пользы, организм не получит. Как рассуждает диетолог, если в одном пирожном 200-300 Ккал, то это те же самые 2-3 банана.

А если съесть много?

Между тем, как говорил Гиппократ, все хорошо в меру. Как утверждают специалисты, только в одном банане содержится более 300 мг. калия. В то время как минимальная суточная доза данного вещества составляет около 2 г. В результате несложных подсчетов получается, что человек должен съедать в день 6 с половиной бананов. Однако не стоит забывать, что организм получает калий и из других продуктов: картофеля, свеклы, капусты и прочих. Переизбыток же витаминов и микроэлементов может быть не менее опасен, чем их недостаток. Это уже доказали не только американские ученые, но и российские эксперты из института питания РАМН. Например, тот же бета-каротин, который тоже имеется в бананах, по данным исследований, опубликованных в New England Journal, в больших количествах может поспособствовать развитию рака легких.

Также злоупотребление бананами может вызывать мигрени. Комитет врачей Physicians Committee на своем интернет-ресурсе сообщает, что по итогам изысканий многих ученых (Egger J, Carter CM, Wilson J, Turner MW, Millichap JG, Yee MM и других) бананы были занесены в список продуктов, провоцирующих головные боли. Это происходит за счет большого количества фенилэтиламина и тирамина, попадающих в организм вместе с ягодой. Именно они и вызывают приступы мигрени.

Кроме этого, опасность представляет и аминокислота триптофан, которая способствует выработке гормона радости серотонина. Именно из-за триптофана бананы прославились как лучшее средство от стрессов и депрессии. Однако эту аминокислоту также используют и для лечения бессонницы. Поэтому неумеренное потребление бананов может привести к излишней сонливости.