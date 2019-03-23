Диабет в последние годы встречается все чаще, он затрагивает миллионы людей. А потому это заболевание вызывает сильное беспокойство как у медиков, так и у пациентов. Однако есть способы предотвращать или даже лечить диабет при помощи натуральных средств. Сегодня мы расскажем вам о лечебных свойствах лаврового листа. Обычно мы кладем его в суп, но он также эффективно помогает лечить диабет, действуя в качестве дополнения к основной терапии.

Если вы страдаете от диабета, то наверняка уже знаете, как важно контролировать это состояние, регулярно посещая вашего лечащего врача. Кроме того, необходимо следовать особой диете, чтобы держать уровень глюкозы под контролем.

Что такое диабет?

Диабет - это неспособность поджелудочной железы производить или эффективно использовать инсулин. По этой причине уровень глюкозы в крови повышается до опасного уровня.

Наиболее известны 1 и 2 тип диабета. При диабете 1 типа организм не может сам вырабатывать инсулин. Поэтому этот гормон необходимо получать ежедневно в виде инъекций. Этот тип чаще всего встречается у детей и молодых людей.

В то же время диабет 2 типа связан с тем, что организм неправильно использует инсулин, а потому уровень сахара в крови повышается. К сожалению, это наиболее распространенный тип. Его появление обусловлено, среди прочего, плохими пищевыми привычками, избыточной массой тела и малоподвижным образом жизни.

Мировая статистика по диабету

Число больных диабетом постоянно растет. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в 2014 году диабетом заболели 422 миллиона человек по всему миру. Только подумайте, это 1 случай на 11 человек!

В 2015 году лишь в США диабетом болели 30,3 млн человек (по данным Американской ассоциации больных диабетом). Эта цифра соответствует 9,4% всего населения. В том же году диабет занимал 7 место в списке самых распространенных причин смерти.

Для борьбы с этой болезнью существуют 2 стратегии: профилактика и контроль. Здоровая диета, умеренные физические нагрузки и отказ от курения не позволят болезни прогрессировать. К тому же есть ряд натуральных средств, которые помогут лечить диабет. Среди них - лавровый лист.

Почему лавровый лист помогает лечить диабет?

Лавр - это растение, принадлежащее к семейству Lauraceae. Его широко используют в качестве приправы. К сожалению, целебные свойства лавра менее известны, а зря. Лавровый лист отличается антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить побочные эффекты при диабете 2 типа. Его потребление помогает замедлить разрушение клеток под воздействием свободных радикалов.

Также лавровый лист способствует нормализации работы поджелудочной железы. В свою очередь, это помогает понизить уровень сахара в крови.

Как приготовить чай из лаврового листа для лечения диабета?

Как видите, лавр обладает множеством разнообразных полезных свойств. Он стимулирует пищеварительную систему, обладает спазмолитическим, отхаркивающим, противоревматическим и мочегонным действием, а еще помогает регулировать менструацию.

Для того чтобы лечить диабет 2 типа, вы можете заварить лавровые листья и пить получившийся чай. Это лишь один из многих способов его применения. Вы можете приготовить его следующим образом:

Ингредиенты

4 чашки воды (1 литр)

1 столовая ложка свежих лавровых листьев (15 г)

Приготовление

Вскипятите литр воды. Как только она закипит, добавьте листья лавра. Варите на медленном огне еще 3 минуты.

Затем снимите с плиты и дайте настояться 10 минут, а затем процедите настой. Не рекомендуем пить больше 4 чашек в день.

Лавровый лист полезен, но в умеренных количествах

Несомненно, это растение обладает широким спектром лечебных свойств. Однако при чрезмерном потреблении оно может вызывать такие проблемы, как дерматит, астма или аллергия. Кроме того, чай из лаврового листа может вызывать тошноту и раздражать стенки желудка.

Стоит знать, что прием этого средства не показан больным диабетом 1 типа, а также беременным женщинам, людям с заболеваниями почек, сердца, печени или желудочно-кишечными язвами.

Лавр - просто чудесное средство, когда требуется понизить уровень глюкозы в крови. Однако, если у вас уже стоит диагноз диабет, лавровый лист ни в коем случае не может заменить прописанное вам лечение. Хотя в качестве добавки он не помешает.

Итак, вы уже убедились в невероятных свойствах этого растения? Обязательно попробуйте чай из него, и вы заметите улучшения. Тем не менее лучше предварительно проконсультироваться у вашего лечащего врача.