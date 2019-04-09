Когда речь заходит о последствиях Великой Отечественной войны для СССР, воображение обычно рисует города в руинах, разоренные захватчиками деревни и села, опустевшие школы, разрушенные заводы и фабрики... Но, к счастью, войне не удалось полностью остановить жизнь и развитие страны. Более того, даже в это тяжелое время Советский Союз не забывал о внешней торговле - главном источнике иностранной валюты и жизненно необходимых товаров.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Переход на военные рельсы

В первые годы войны стране приходилось крайне тяжело. Фашисты захватили значительную часть территории, предприятия, в первую очередь оборонные, в срочном порядке эвакуировались на Восток, рабочей силы не хватало. Все это, естественно, отразилось на экономике страны. Национальный доход в 1941 году по сравнению с 1940-м - последним предвоенным годом - снизился на 8%. В 42-м этот показатель рухнул на 34%.

Постепенное восстановление экономики началось только в 1943 году, но ее падение в некоторых отраслях удалось остановить еще раньше - в первую очередь в промышленном производстве - этого требовали нужды фронта. Коренной перелом в этой сфере начался во второй половине 1942-го. Именно тогда в полную силу начали работать 2500 предприятий, которые были эвакуированы из европейской части СССР. И уже в 1943 году заводы оборонной отрасли произвели в два раза больше продукции, чем в предвоенном 1940-м.

Получилось также побороть острую нехватку сырья, топлива и электроэнергии. В 1942 году были введены в эксплуатацию Карагандинская ГРЭС, Кирово-Чепецкая и Челябинская ТЭЦ, а общая мощность построенных в этом году в восточных регионах страны турбин составила 672 тыс. кВт.

В то же время сохранялись трудности в обеспечении армии и гражданского населения продовольствием. Запас в виде вывезенных из западных районов СССР 2,4 млн голов крупного рогатого скота, 5,1 млн голов овец и коз, сельскохозяйственной техники и зерна к 1943 году по большей части был исчерпан. В этот момент огромным подспорьем стали поставки продукции по ленд-лизу из США и Великобритании.

Война войной, а торговля по расписанию

Несмотря на все лишения, Советский Союз не забывал о внешней торговле. В 1941 году ее объем, согласно статистическому сборнику "Внешняя торговля СССР 1918-1966 гг.", составил 456,2 млн рублей. В 1942-м показатель снизился почти вдвое - до 247,5 млн, а минимальный оборот был зафиксирован в 1943 году - всего 239,9 млн рублей. Хотя уже в следующем году ситуация стала выправляться - объем внешней торговли достиг 313,7 млн рублей, а в 1945-м - 561,5 млн.

Понятно, что львиная доля приходилась на импорт. В 1941 году его объем составил 277,7 млн рублей, в 1942-м - 181,8, в 1943-м - 173,1, в 1944-м - 198,8, в 1945 году - 259,7. За границу же Союз экспортировал товаров на 178,5, 65,7, 66,8, 114,9 и 301,8 млн рублей в 1941-1945-х соответственно, с учетом "мирных" полугодий 1941 года и 1945-го.

Немного другие цифры приводятся в Справочнике внешнеторговых операций за период 1941-1945 годов, который был представлен министру внешней торговли Анастасу Микояну.

Согласно документу, общий объем экспорта за этот период оценивается в 2,43 млрд рублей. С июня по декабрь 1941 года СССР продал товаров на 164 млн, в 1942-м - на 398,9, в 1943 году - на 373. Уже с 1944-го показатель вырос до 655 млн рублей, а только за первые восемь месяцев 1945 года было экспортировано продукции на 839,6 млн. И, конечно, по своим статьям экспорт в первой и во второй половине войны - две совершенно разные вещи.

Больше всего на первых порах продавалось драгоценных металлов, изделий лесной промышленности, строительных материалов, химических товаров, табака, сырья животного происхождения и пушнины. Даже в наиболее тяжелые годы войны за рубеж поставлялось продовольствие: на 22,5 млн рублей в 1941 году, на 39,2 млн в 1942-м и на 45,4 - в 1943 году. Наиболее популярными товарами были пшеница, мука, сахар, водка и винно-водочные изделия.

Для сравнения, в 1944 году продовольственной продукции было экспортировано на 113,9 млн рублей, в первые восемь месяцев 1945-го - на 127,3 млн. При этом увеличилась доля поставок круп, икры, еще больше продавалось за рубеж сахара и муки. Но в то же время в последние годы войны кратно увеличился экспорт металлических руд, автомашин и тракторов, промышленного оборудования, нефтепродуктов, медикаментов, парфюмерии, семян.

Основными торговыми партнерами СССР в этот период были США и Великобритания: туда было экспортировано продукции в общей сложности на 946,1 и 236,7 млн рублей соответственно.

Активно строилось взаимодействие с восточными соседями. На протяжении всей войны СССР торговал с Ираном (434,5 млн рублей), Монголией (324 млн рублей) и Синьцзяном (47,7 млн рублей).

А вот Запад начал экспортировать товары из СССР только в 1944-1945 годах. Что логично - речи о торговле с оккупированными и профашистскими странами просто быть не могло.