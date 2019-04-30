Перед самым распадом СССР на волне гласности новостные издания облетела настоящая сенсация: "У Сталина был внебрачный сын!". Подозревали, что это только слухи, но вскоре они нашли свое подтверждение.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Внебрачным сыном Сталина оказался некто Константин Степанович Кузаков, который в 1995 году, уже перешагнув восьмидесятилетний рубеж, в нескольких интервью раскрыл замалчиваемую десятилетиями тайну. С его слов, столь долгий обет молчания был вызван подпиской о неразглашении, данной НКВД.

Конечно, тестов ДНК, способных доказать родство Кузакова со Сталиным, не проводилось, однако оснований не верить Константину Степановичу нет, тем более, что данный факт подтверждается и другими источниками.

В годы революционной молодости Иосиф Джугашвили дважды высылался царскими властями в Сольвычегодск, находившийся тогда в составе Вологодской губернии. Первый раз - в марте 1909-го, однако после двух месяцев ссылки Коба сбежал. Возвращение состоялось в октябре 1910-го, после полугодичного заключения в Баиловской тюрьме Баку.

Во время второго визита в Сольвычегодск революционер поселился у вдовы Марии Прокопьевны Кузаковой, матери троих детей, муж которой погиб в русско-японскую войну. Иосиф Джугашвили к этому времени тоже успел овдоветь - его первая жена Екатерина Сванидзе скончалась в 1907 году, оставив ему сына Якова.

Как ссыльному Джугашвили полагалось из царской казны 7 рублей 40 копеек в месяц, часть из которых он отдавал хозяйке за еду и жилье. Марии Кузаковой на тот момент было 34 года, будущему советскому вождю - 32. Ссылка Иосифа Виссарионовича закончилась 6 июля 1911 года, а уже через два месяца у Марии Прокопьевны родился сын Константин, который получил отчество по имени погибшего отца - Степанович.

После Октябрьской революции Мария Кузакова направила Сталину письмо, в котором просила содействовать судьбе их общего сына. Известно, что письмо попало в руки новой жены Сталина - Надежды Аллилуевой. Она не стала показывать его своему мужу, но выслала Марии деньги и помогла нуждающейся семье перебраться в Ленинград.

По словам Константина Кузакова, то, что Сталин - его отец, он узнал еще в школьные годы, однако старался это не афишировать. Как не парадоксально, но возможно именно сокрытие родства с "вождем всех народов" в будущем упростило Константину Степановичу жизнь и позволило избежать многих серьезных неприятностей, особенно после смерти Сталина.

Содействовал ли Иосиф Виссарионович карьере своего сына, неизвестно, однако она развивалась довольно бурно. В 1927 году Константина Кузакова зачислили в Ленинградский институт философии, литературы и истории, после его окончания молодой специалист совмещал научную и преподавательскую работу, успешно защитил докторскую диссертацию по философии.

В партию он вступил в 1939 году и вскоре попал в аппарат ЦК. Уже в 1940 году Кузакова переводят в Москву в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), однако с преподаванием он не заканчивает - в Высшей партийной школе он читает диалектический материализм.

Во время Великой Отечественной войны Константин Кузаков с лекциями посещал части действующей армии. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Вскоре после окончания войны Кузакова назначают заместителем министра кинематографии СССР. Однако в 1947 году в его жизни наступает черная полоса. Сначала с подачи Берии его исключают из партии с формулировкой "за утрату бдительности", а затем ему и вовсе грозят арестом. Впоследствии Кузаков отмечал, что истинной целью Берии было уничтожение главного идеолога страны Андрея Жданова, с которым у Константина Степановича сложились хорошие взаимоотношения. Берии хотелось, чтобы компромат на Жданова попал на стол Сталину именно от Кузакова.

Попытка отдать Кузакова под арест - тоже инициатива Берии. Однако Сталин, выслушав доводы одного из влиятельнейших деятелей Политбюро, отказал ему. По словам Кузакова, Сталин тогда заявил Берии: "оснований для ареста Кузакова нет". Тем не менее политическая карьера Константина Кузакова возобновилась лишь после падения Берии в июне 1953 года.

До 1954 года Кузаков сохранял должность начальника Сценарно-редакционного отдела киностудии "Мосфильм", куда был назначен в 1947 году, с 1954 по 1955 год - он начальник Главного управления кинематографии Министерства культуры СССР, в 1955-59 годах занимал пост директора издательства "Искусство". С 1959 года вплоть до самой пенсии Константин Степанович работал на различных руководящих должностях в Гостелерадио СССР.

Умер Константин Кузаков в Москве в 1996 году. У него один сын - историк Владимир Кузаков, в настоящее время работающий старшим научным сотрудником в Институте истории естествознания и техники им. Н. И. Вавилова РАН.

Встречался ли Константин Кузаков со своим отцом? По его словам, они несколько раз пересекались (он даже ловил на себе тяжелые взгляды Иосифа Виссарионовича), однако никогда друг с другом не общались. Правда, однажды Сталин захотел видеть в своем кабинете сына, но Кузаков замешкался, а когда был готов пойти на встречу с отцом, тот оказался занят.

Как говорят очевидцы, Константин Кузаков был удивительно похож на Сталина, не внешностью, а манерами - так же закрыт и немногословен, та же мягкая и неторопливая походка. А вот усы он не носил, даже своего сына, приехавшего как-то со щетиной из экспедиции, просил поскорее побриться.

Почему же Сталин официально так и не решился признать своего внебрачного сына? Ведь в верхах это уже не было тайной. Видимо, когда шла борьба за власть, Сталин просто не хотел давать в руки своих оппонентов столь мощный козырь, а когда он прочно утвердился во главе государства, скорее всего, не стал вмешиваться в неплохо складывающуюся карьеру сына. Кроме того, после войны свет увидели многочисленные сталинские биографии и вписывать туда не очень удобную страницу никто не хотел.