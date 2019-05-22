Война всегда подразумевает насилие, и не важно мужчина перед агрессором или женщина. Но если солдат противника для него только враг, то женщина еще и желанный трофей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Не только биология

Изнасилования на войне - это не просто акт индивидуальной или коллективной агрессии, вызванный естественными физиологическими потребностями. Конечно, биологический фактор, выражающийся в природном для мужчины сексуальном влечении, играет здесь определяющую роль, однако в условиях войны он уже превращается в социальный феномен. В ряде случаев массовые изнасилования служат военно-политическим инструментом.

Наглядным примером может стать эпизод из Тридцатилетней войны, когда в 1631 году войска баварского фельдмаршала Иоганна Тилли, вторгшись в столицу Саксонии Магдебург, вырезали там практически все население. Пощадили лишь женщин: самых красивых пригнали в военный лагерь, где солдаты совершили над ними акт показательного изнасилования. Гораздо позже, во время процесса над нацистскими преступниками в Нюрнберге французская сторона предъявила документы, которые свидетельствовали, что вермахт использовал массовые изнасилования в качестве возмездия за операции французского Сопротивления. Насилие над женщинами во время войны стало настоящим ритуалом. В таких условиях недостаточно удовлетворить физиологическую потребность по обоюдному согласию, нужна демонстрация неограниченной власти и превосходства. Вот почему нацисты, не испытывавшие на фронте недостатка в проститутках, постоянно требовали представительниц покоренного местного населения.

Желанный трофей

Изнасилования всегда были безусловным правом победителя, своеобразным трофеем, венчавшим опасный и тернистый путь к завоеванию. Зачастую женщина поверженного врага была более желанным призом, чем выпивка, провиант, ценности или оружие. Об этом неизменном атрибуте войны известно с библейских времен. Так, в Ветхом Завете говорится, как во время конфликта между израильтянами и вениамитянами первые уничтожали на своем пути все: имущество, скот, людей, истребили они и почти всех женщин, оставив для себя только девственниц. Нередко обещание дать на откуп победителей женщин служили дополнительным стимулом, побуждавшим завоевателей штурмовать крепостные стены. К примеру, осаждавший Трою греческий военачальник Агамемнон из гомеровской "Илиады" призывал Ахилла продолжить борьбу, а в награду сулил ему всех троянских женщин, которые будут уступать красотой лишь Елене. Из письменных источников известно, что массовые изнасилования происходили при взятии всех крупных городов. Так было при падении Рима и Константинополя. При захвате "Вечного города" вандалы не только подвергли его масштабному разграблению, но и устроили настоящую охоту за знатными римлянками.

Уязвимый пол

Историю массовых изнасилований в военное время нельзя отделять от насилия как такового: слабый пол для агрессора являлся просто более доступным объектом для вымещения злости и достижения превосходства. Эксперт по международному гуманитарному праву Маделен Моррис уверена, что сама специфика обстановки военного времени не только делает женщин уязвимыми перед агрессорами, но и поощряет сексуальные насилия. По словам Моррис, на войне происходит трансформация личности: она теряет свою индивидуальность и солидаризируется с доминирующими настроениями, царящими в армейской среде, где любое насилие оправдано. Насколько солдаты способны защищать своих женщин, настолько они могут проявлять агрессию в отношении женщин врага. На войне не существует пола. Женщины воспринимаются лишь как часть враждебного социума, пусть и менее защищенная, чем мужчины. Нет на войне и места слабости. Здесь царит извечное противостояние маскулинности и феминности: сексуальный акт, как символическое убийство - призван подтвердить статус сильнейшего.