Сегодня звезды гороскопа способны не только наделить вас активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Вообще, гороскоп сегодня склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать не стоит - день способен принести удачу и прибыль лишь тем, кто потрудился над этим заранее.

Овен

Сегодня день Овна обещает быть полон общения: Овен будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Овну, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Овен рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у него на высоте!

Телец

Сегодняшний день Тельцу стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Тельца внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот глобальные, ответственные задачи Тельцу сегодня решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют их активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Близнецам душу, выболтав свои секреты, - настолько благодарным слушателем они будут. Кроме моря искреннего общения, Близнецы сегодня могут посвятить этот день любым своим интересам - от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что им будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной - разве что они найдут в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Рак

Сегодня Рак способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Лев

Сегодня гороскоп Льва как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Льву нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Дева

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Деве легко, без лишнего надрыва. Дева будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст ей преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Девы произойдет приятное событие, сюрприз или же она просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Деве сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ей заряд энергии и творческих сил.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Весов - сегодня они могут совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Весам необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Весам с их финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа предвещают Скорпиону подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Скорпиона или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Скорпион получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, - возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Стрелец

Сегодня Стрельцу стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Стрелец рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Стрельцу тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Стрельца к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Козерог

Сегодня отношения Козерога с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Козерог будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Козерога, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Козерог не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Водолей

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Водолей мотивирован в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Водолей будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Водолею тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Рыбы

Сегодня организованность у Рыб будет на высоте! Они не склонны сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ними не поставлено, Рыбы сегодня поставят ее перед собой сами. Звезды гороскопа наделяют их активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу они будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Рыб будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует их высоким ожиданиям, Рыбы сегодня способны высказать ему это прямо в лицо.