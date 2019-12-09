Если вы когда-нибудь видели жирафа, то наверняка замечали его нелепые тонкие ноги, большое туловище и длинную шею с маленькой головой. На самом деле, неуклюжее млекопитающее обладает рядом удивительных черт, не встречающихся ни у одного другого животного в природе. К тому же они помогают космонавтам летать в космос и исследовать нашу вселенную. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, каким образом это могло произойти.

Что делать с длинной шеей

Это первый вопрос, возникающий при взгляде на жирафа. У биологов есть три объяснения такой отличительной черты. Во-первых, это явное доминирование над другими самцами. Во-вторых, добыча еды. И, в-третьих, терморегуляция тела. Шея это настоящее орудие спарринга с другими жирафами. Чем длиннее шея, тем больше шансов победить и завоевать сердце самки. Биологи считают, что это могло сыграть важную роль в эволюции. Его шея имеет точно такое же количество шейных позвонков, как и человек. В процессе эволюции причиной роста шеи стало желание животного дотянуться до самых труднодоступных листьев. У нижних ярусов крон деревьев существовала большая конкуренция, поэтому жираф как травоядный представитель фауны, приспособился доставать листья с самых высоких веток. В отличие от человека, организм жирафа не выводит влагу, и он не потеет, когда ему становится жарко. Жирафы научились регулировать температуру собственного тела: чтобы охладиться, они повышают ее на 3-10 градусов, становясь горячее окружающей среды. А темные пятна, покрывающие все тело жирафа, это "природный кондиционер". По краю каждого пятна проходит кровеносный сосуд, когда становится жарко, он посылает самую горячую кровь к центру этих пятен, тем самым высвобождая лишнее тепло.

Стабилизирующее устройство

У основания мозга жирафа расположена сеть сосудов, которые не могут расширяться, что позволяет уменьшить кровяное давление. Это защищает мозг животного от резкого притока крови. Шея жирафа состоит из большого количества мышц, удивительно, но из-за них он не может сгибать полностью шею. Шейная мускулатура настолько сильная, что понадобилось бы усилие пяти крепких мужчин, чтобы опустить голову животного.

Какая связь с космонавтами

Секрет кроется в кровеносной системе животных, о которой упоминалось выше. Жирафы могут совершать невероятный обман собственного тела. Им приходится спасаться от огромного веса крови, идущего в ноги. Кожа жирафа на уровне ног имеет чрезвычайно плотную структуру, создавая достаточное внешнее давление для нейтрализации внутреннего давления крови, в таком случае кровеносные сосуды не могут расшириться. Они выталкивают кровь вверх и направляют обратно к сердцу, так как в ногах для нее нет места. Таким образом, жираф становится настоящим счастливчиков, ведь у него никогда не бывает отека ног, спазмов и неприятных ощущений. Эта же система была успешно применена для создания костюмов космонавтов. При взлете космонавты надевают под скафандр штаны из специальной ткани - спандекса. Это очень плотный материал, позволяющие не терять сознание в космосе при сильных перегрузках. Такая нагрузка происходит, когда вены сжаты, кровь не притекает к нижней части ног и кровоснабжение мозга остается прежним.