Ученые создали искусственный глаз, который видит лучше настоящего

Ученым из Гонконгского университета науки и технологий удалось создать искусственный глаз, который превосходит человеческий и способен видеть даже в темноте. Имплант представляет собой сферический объект из плотного массива нанопроводов. Провода чувствительны к свету и поэтому работают аналогично человеческой сетчатке. Ученым удалось добиться такой чувствительности от нанопроводов, что они вполне могут улавливать даже инфракрасное излучение, передает Day.Az со ссылкой на computerra.ru.

Пока устройство не готово для вживления в человеческий организм и передает все данные на компьютер. Сейчас ученые готовятся к тому, чтобы превратить разработку в полноценный глазной протез.

Возможно, что подобный уровень протезирования создаст ряд морально-этических проблем, поскольку появится целая прослойка населения, которая будет спешить заменить природные органы на более совершенные.