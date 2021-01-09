«Симпсоны» снова предсказали будущее — на этот раз штурм Капитолия в США

"Симпсоны" снова предсказали будущее в одной из своих серий - на этот раз штурм конгресса США в преддверии инаугурации следующего президента. Так считают фанаты мультсериала, которые нашли удивительные сходства между атакой на Капитолий 6 января и недавним выпуском сериала "Симпсоны и Хэллоуин", передает Day.Az со ссылкой на itsmycity.ru.

Серия вышла в эфир 1 ноября по случаю Хэллоуина. В самом ее конце неожиданно возникают апокалиптические пейзажи - родной город семьи Симпсонов Спрингфилд объят огнем, повсюду лежат перевернутые машины, а окна домов разбиты. Все это происходит 20 января 2021 года - в день инаугурации 46-го президента США, потому что отец семейства Гомер Симпсон так и не смог проголосовать на ноябрьских выборах.

Пользователи соцсетей считают, что все это очень похоже на то, что пытались устроить сторонники Трампа, которым удалось проникнуть в Капитолий во время утверждения победы Байдена 6 января. Протестующие спокойно заходили в кабинеты конгрессменов, разбрасывали бумаги и врывались в залы заседаний Сената и Палаты представителей.

Некоторые пользователи даже совместили фотографию одного из бунтовщиков в костюме викинга в зале заседания Сената и героя "Симпсонов", одетого в такой же костюм, стоящего на подступах к Капитолию с американским флагом.

Ранее героям сериала уже удавалось "предсказать" избрание Дональда Трампа президентом США (11-й сезон, серия "Барт отправляется в будущее"), появление коронавируса (4-й сезон, "Мардж в цепях") и даже массу бозона Хиггса (10 сезон, "Волшебник с вечнозеленой лужайки").