Автомат Калашникова, производство которого началось в далёком 1947 году, даже в XXI веке остаётся одним из самых эффективных орудий убийства, которые когда-либо были известны человечеству. Универсальность, надёжность и практичность - вот его отличительные черты. Но самое главное - устройство оказалось настолько простым, что совладать с ним могут даже дети, передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Это они и по сей день прекрасно демонстрируют в конфликтах по всему миру: в Азии, Африке и Латинской Америке. Первым делом - патрон Решение о создании "универсального солдата" в СССР приняли в июле 1943 года на совещании Технического совета при Наркомате обороны. Задача перед советскими конструкторами была поставлена предельно конкретная: разработать такое оружие, которое по эффективности огня будет сравнимо с пистолетами-пулемётами, а по поражающей способности - с винтовками.

Правда, для этого в первую очередь требовалось получить патрон, промежуточный по мощности. Отправной точкой послужило изучение боеприпасов калибра 7,92х33 для прототипа будущего немецкого автомата StG-44 и 7,62х33 мм для поступающего по ленд-лизу американского карабина M1. Получив представление об аналогах, советские учёные уже через месяц после июльского совещания смогли представить первые образцы, а к осени конструкторы Николай Елизаров и Борис Семин - разработать свой 7,62 миллиметровый патрон. Затем, в результате некоторых доработок, их детище поменяло калибр с 7,62х41 мм на 7,62х39 мм, после чего было принято на вооружение и получило название "единый промежуточный патрон". Через тернии к производству Конкурс на разработку оружия под новый патрон был объявлен в ноябре 1943 года. Изначально планировалось, что новый боеприпас будет использоваться сразу в пистолете-пулемёте, ручном пулемёте и самозарядном неавтоматическим карабине - для упрощения снабжения войск. Однако советское руководство позднее от такой концепции отказалось в пользу создания автоматического карабина, который впоследствии и получил название "автомат". Условным победителем первого отбора стал АС-44, разработанный Алексеем Судаевым. Условным - поскольку ни один из участвовавших в конкурсе образцов в полной мере не соответствовал установленным в техническом задании требованиям. Но автомат Судаева по результатам испытаний был признан лучшим из имеющихся, поэтому и был выбран для доработки. Осенью 1946 года было решено провести новый тур испытаний, в котором впервые принял участие проект Михаила Калашникова. Приёмная комиссия посчитала его не готовым, но Калашников не сдался.

Ему стоило усилий добиться разрешения на доводку автомата, после получения которого он представил уже по существу новое оружие, содержащее немало заимствований: предположительно, от автомата Булкина, винтовки Холека и того же АС-44. Однако на это военные были готовы закрыть глаза - лишь бы получить наилучший образец. Закрыть глаза армейскому руководству в итоге пришлось и на другие вещи. Так, переработанный автомат Калашникова оказался надёжным, но кучность его стрельбы оставляла желать лучшего. У его конкурента - автомата Булкина - с кучностью, наоборот, не было проблем, зато много нареканий было к надёжности. Чтобы быстрее, причём в реальные сроки, оснастить армию современным оружием, комиссия в итоге сделала выбор в пользу АК, доведение его кучности до требуемых значений было решено отложить.

Уже в 1949 году по результатам испытаний на вооружение советских войск поступили два варианта устройства: под обозначениями "7,62-мм автомат Калашникова" (АК) и "7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом" (АКС). А ещё через десять лет на вооружение был принят "7,62 мм автомат Калашникова модернизированный (АКМ)" - улучшенная версия, в которой конструкторы учли поступавшие жалобы на отказы оружия в экстремальных условиях, повысили кучность и добавили возможность примыкания штык-ножа. Более того, благодаря новым решениям был упрощён выпуск устройства, уменьшена его масса и, что немаловажно, себестоимость. Вьетнам покажет Именно две этих вариации - АК и АКМ - стали сверхпопулярными и до сих пор используются в современных конфликтах. Отчасти это объясняется широчайшим распространением в странах третьего мира промежуточного патрона 7,62х39 мм, но в основном - техническими возможностями этого оружия. Автомат Калашникова отличает сравнительно небольшой вес - всего 4,3 килограмма и простая конструкция, которая и обеспечила его безотказность. Наглядно это продемонстрировала война во Вьетнаме. "Калаш" широко применялся солдатами северовьетнамской армии и успешно справлялся с характерной для региона влагой - при попадании воды в ствол её можно было просто вытряхнуть, да и механизмы оружия не приходили в негодность из-за сырости. В то же время американским солдатам рекомендовали по 3-5 раз в день чистить их винтовки M-16, причём делать это в закрытых помещениях - чтобы избежать попадания пыли и грязи и потери мелких деталей. Тогда же выяснилось, что наличие сотни движущихся деталей, скреплённых десятками болтов, - едва ли не главный недостаток "американца".

В АК, для сравнения, всего около 95 деталей, 10 из которых считаются основными. Категория "100+" По некоторым оценкам, ещё 10 лет назад число автоматов Калашникова различных модификаций достигало от 70 до 100 миллионов единиц. Это оружие стало самым массовым на планете и попало в "Книгу рекордов Гиннесса". Однако вполне возможно, и эти оценки далеки от реальности. Распространённость АК очень сложно оценить из-за того, что его производство - легальное, полулегальное и совсем нелегальное - быстро набрало обороты. Только в 1950-х годах СССР передал лицензии на производство автомата 18 странам-партнёрам по Варшавскому блоку. Многие из них продолжают выпуск, хотя срок разрешений уже давно истёк, и открыли филиалы в других странах. Также, по некоторым подсчётам, ещё около 12 государств начали производство "Калашей" без разрешения.

Плодились и "кустарные фабрики", где оружие делали буквально на коленке. Автомат Калашникова копировался, несущественно изменялся и потом опять копировался. И как итог - теперь можно найти устройства, сделанные практически во всех частях света: Азии, Африке, Европе и даже Америке. Всё это существенно усложняет подсчёт реального количества АК. Цена популярности По разным оценкам в силу обстоятельств, понятно, приблизительных - на долю автоматов Калашникова и их копий приходится около 20 процентов всего имеющегося на планете стрелкового оружия. Свой "Калаш", наверняка, найдётся и у террористов, воющих на Ближнем Востоке, повстанцев, борющихся с узурпаторами в странах Африки и даже у банд афроамериканцев, занимающихся наркоторговлей в США. И понятно, что у такой популярности есть свои последствия. По подсчётам Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2015 году было совершено не менее 327 тысяч умышленных убийств. Данные за этот год - наиболее полные, но в них не учитываются такие страны, как Ангола, Египет, Центральноафриканская Республика, Уганда и другие. Сведений оттуда Организации Объединённых Наций просто не удалось получить, так что фактическое число кровопролитий может быть существенно выше, особенно если ориентироваться на информацию за другие годы.

В той же Уганде ранее совершалось не менее четырёх тысяч убийств в год, в других странах - не менее тысячи. Так что реальное число насильственных смертей может достигать и 400, и 500 тысяч. При этом, по информации журналиста The Telegraph, Колина Фримана, ежегодно из автомата Калашникова убивают до 250 тысяч человек. Вполне возможно, что это не менее половины всех смертей - с учётом войн, конфликтов и терактов. Однако можно сделать и другое предположение. Если признать верной гипотезу, что убийства распределяются равномерно на единицу оружия и что на АК действительной приходится доля в одну пятую, то в лучшем случае на них приходится "всего-то" 20 процентов - т.е. каждое пятое. Что всё равно немало. Остаётся надеяться, что такие подсчёты - всегда будут приблизительными, а если где-то автомат Калашников и будет применяться по назначению, то только на войне.