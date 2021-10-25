Диетолог назвала самый полезный способ есть яйца

Индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ есть яйца так, чтобы они приносили максимальную пользу для здоровья. Об этом сообщает Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Агарвал, употребление яичного белка и желтка вместе обеспечивает правильный баланс белков, жиров и калорий. При этом, большинство питательных веществ сосредоточены в желтке. Она добавила, что правильно жарить яйца так, чтобы желток сохранял свою форму и оставался сверху, на белке.

Диетолог считает, что яйца помогают повысить уровень "хорошего" холестерина или липопротеинов высокой плотности. Их высокая концентрация снижает риск развития атеросклероза, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца также полезны для зрения, поскольку содержат витамин А. Дефицит этого витамина - самая распространенная причина слепоты у детей в развивающихся странах, объясняет Агарвал. Ежедневное употребление яиц повышает содержание зеаксантина и лютеина в крови, что снижает риск развития макулярной дегенерации и катаракты.

"В одном яйце содержится 125,5 миллиграмма холина, что составляет около одной четвертой от дневной потребности. Холин полезен для здоровья сердца и мозга. Он помогает регулировать память и настроение", - отметила диетолог.

Яйца полезны и для тех, кто хочет похудеть. В продукте содержится много белка, который помогает дольше оставаться сытым.

Ранее сообщалось, что индийский диетолог Нмами Агарвал дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное - не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв.