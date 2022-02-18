Засекреченная трагедия: как один советский приморский город исчез в считанные минуты

Под утро 5 ноября 1952-го землетрясение на дне Тихого океана вызвало многометровую волну, до основания разрушившую Северо-Курильск. По общепринятой статистике цунами погубило свыше 2300 жителей маленького приморского города.

Реальное же число жертв и сегодня неизвестно, да и о трагедии вспоминают неохотно.

Жизнь на вулкане и географические особенности

На Парамушире 5 активных вулканов

Жители Северо-Курильска смело могут утверждать, что живут, как на вулкане. На острове Парамушир располагаются 5 действующих вулканов, а всего их там 23. Периодически находящийся в 7 километрах от поселений Эбеко напоминает о себе, выпуская щедрые вулканические газы. При определенных погодных условиях сероводород с хлором достигают границ Северо-Курильска, и тогда сахалинские метеорологи настойчиво предупреждают о загрязнении воздуха. Выделяемые газы достаточно токсичны, чтобы ими можно было отравиться.

После одного такого эпизода в 1859-м на Парамушире зафиксированы массовые отравления среди местных жителей и даже случаи гибели скота и домашних питомцев. При этом место под строительство портового Северо-Курильска в послевоенные 50-е выбиралось без соответствующей вулканологической экспертизы. Учитывался лишь достаточный уровень поселения над уровнем моря (минимум 30 метров). Но трагедию пришла не с огнем, а с водой.

Землетрясение, повлекшее одно из крупнейших цунами 20 века

В Тихий океан смыло целый город

Беда настигла Северо-Курильск ноябрьской ночью 1952-го, когда горожане и обитатели близлежащих рыбацких поселков крепко спали. Мощные толчки магнитудой, по разной информации, 8-9 баллов сконцентрировались в Тихом океане в сотнях километров от побережья Камчатки. Землетрясение повлекло за собой тройное цунами, которое потом назовут по имени смытого с лица земли города. Сначала горожан разбудили отчетливо ощутимые подземные толчки, продолжавшиеся всего пару минут. Но несмотря на явное землетрясение, паниковать никто не стал, так как подобные явления на Курилах не редки. Толчки утихли, и все успокоились, продолжив спать. Прошло чуть более получаса, и Северо-Курильск накрыло ледяной десятиметровой волной. Всего волн было три, самой разрушительно из которых оказалась вторая, достигающая, по различным сведениям, от 12 до 18 метров в высоту.

Как курильцы приняли цунами за войну

Уцелевшие ворота городского стадиона

В тот период времени учетная работа среди населения Северо-Курильска не была четко налажена. Постоянно проживающие, сезонные приезжие работники, секретные военные части с неразглашаемым численным составом. По официальным сведениям, в 1952 году в одном лишь Северо-Курильске проживали до 6 тыс. человек. В 1951 году юный Константин Понедельников с друзьями отправились на подработку на Курильские острова. Они занимались строительством домов, оштукатуриванием стен, помогали с обустройством внутренних помещений местного рыбокомбината. По его рассказам, на Дальнем Востоке в тот период было множество приезжих. В тот злосчастный день Константин вернулся с улицы поздно, ближе к 3 часам ночи.

Приготовившись ко сну, сразу почувствовал, что дом сотрясается. Бывалый сосед из местных посоветовал одеться и быстро выходить на улицу. Константин прислушался и выбежал из съемной комнаты. Земля на улице буквально уходила из-под ног, а со стороны берега послышались стрельба и испуганные голоса. Оттуда бежали люди с криками: "Война!". По крайней мере именно так поначалу послышалось Константину. А самом же деле рыбаки спешили предупредить горожан о надвигающемся цунами, громко крича: "Волна"". Спешащие спастись местные понеслись вверх, к сопкам, где располагалась погранчасть. И вместе с другими побежал Константин. Все знали, что на возвышении раскинулись армейские блиндажи, где проводились военные учения. Там горожане и планировали укрыться холодной ноябрьской ночью.

Эти блиндажи потом стали прибежищем уцелевших людей на ближайшие несколько дней. Когда отошла первая накрывшая Северо-Курильск волна цунами, спасшиеся люди спустились вниз, пытаясь отыскать пропавших близких. Мало кто понимал, что цунами имеет огромную длину волны, и до подхода следующей может пройти внушительное время. Так и вышло. Высота второй и самой мощной волны, по самым смелым оценкам, достигла 18 метров. Именно она и оказалась наиболее разрушительной. Третья же утащила с собой все, что было разрушено предыдущими. Омывающий Парамушир пролив заполнили плавающие обломки стен и крыш домов. По официальным сведениям, в одном лишь Северо-Курильске погибли свыше 2300 человек.

Стертые с лица земли поселения и неустановленное число жертв

Памятник погибшим в Северо-Курильске После этой трагедии в городской черте устояли лишь памятник Герою СССР летчику Талалихину, стадионные ворота и считанные здания, расположенные на возвышении вдали от побережья. Город оказался стертым с лица земли, а вместе с ним полностью исчезли и несколько мелких поселков на Парамушире и Шумшу с населением не более 10 тысяч жителей. Количество смертей в пригородных населенных пунктах достоверно неизвестно, так как большая часть их жителей являлись засекреченными военными. Спустя десятилетия краеведы попытались восстановить события и по результатам кропотливой работы было установлено, что жертв цунами было как минимум 8 000 человек. После полной ликвидации последствий стихии многие исчезнувшие посёлки так и не восстановили. По этой причине к середине 50-х население на островах существенно сократилось. Портовый город Северо-Курильск решили отстроить на другом месте. При этом, как утверждают специалисты, проведением необходимых экспертиз снова пренебрегли. И в результате город снова очутился в небезопасном положении - на пути потенциального движения грязевых потоков действующего Эбеко, одного из наиболее активных вулканов на Курилах. Печальные события 1952 года стали ключевыми для постановления правительства о формировании службы по предупреждению о приближающемся цунами. В 1956-м Президиумом АН СССР на сейсмическую станцию "Южно-Сахалинск" возложили соответствующие задачи. Позже к ней присоединились ещё несколько. Как курильцы приняли цунами за войну

Уцелевшие ворота городского стадиона

В тот период времени учетная работа среди населения Северо-Курильска не была четко налажена. Постоянно проживающие, сезонные приезжие работники, секретные военные части с неразглашаемым численным составом. По официальным сведениям, в 1952 году в одном лишь Северо-Курильске проживали до 6 тыс. человек. В 1951 году юный Константин Понедельников с друзьями отправились на подработку на Курильские острова. Они занимались строительством домов, оштукатуриванием стен, помогали с обустройством внутренних помещений местного рыбокомбината. По его рассказам, на Дальнем Востоке в тот период было множество приезжих. В тот злосчастный день Константин вернулся с улицы поздно, ближе к 3 часам ночи.

Приготовившись ко сну, сразу почувствовал, что дом сотрясается. Бывалый сосед из местных посоветовал одеться и быстро выходить на улицу. Константин прислушался и выбежал из съемной комнаты. Земля на улице буквально уходила из-под ног, а со стороны берега послышались стрельба и испуганные голоса. Оттуда бежали люди с криками: "Война!". По крайней мере именно так поначалу послышалось Константину. А самом же деле рыбаки спешили предупредить горожан о надвигающемся цунами, громко крича: "Волна"". Спешащие спастись местные понеслись вверх, к сопкам, где располагалась погранчасть. И вместе с другими побежал Константин. Все знали, что на возвышении раскинулись армейские блиндажи, где проводились военные учения. Там горожане и планировали укрыться холодной ноябрьской ночью.

Эти блиндажи потом стали прибежищем уцелевших людей на ближайшие несколько дней. Когда отошла первая накрывшая Северо-Курильск волна цунами, спасшиеся люди спустились вниз, пытаясь отыскать пропавших близких. Мало кто понимал, что цунами имеет огромную длину волны, и до подхода следующей может пройти внушительное время. Так и вышло. Высота второй и самой мощной волны, по самым смелым оценкам, достигла 18 метров. Именно она и оказалась наиболее разрушительной. Третья же утащила с собой все, что было разрушено предыдущими. Омывающий Парамушир пролив заполнили плавающие обломки стен и крыш домов. По официальным сведениям, в одном лишь Северо-Курильске погибли свыше 2300 человек.

back-in-ussr.com