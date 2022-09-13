Британка по запаху выявила опасную болезнь у мужа

Женщине удалось выявить болезнь Паркинсона у мужа за 12 лет до того, как ему поставили официальный диагноз, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джой Милн страдает от повышенной чувствительности к запахам - гиперосмии. Она стала замечать, что от ее супруга исходит слабый запах мускуса, который характерен для болезни Паркинсона, но окончательный диагноз врачи поставили только через 12 лет, мужчина умер в 2015 году.

Уникальная способность женщины заинтересовала ученых, благодаря сверхчувствительному обонянию пенсионерки был разработан специальный тест, который за пару минут способен выявить заболевание. Мазок берется с затылочной части головы человека, где, по словам британки, запах мускуса проявляется сильнее всего.