Какую тайну скрывает в себе космический Кошачий глаз?

Астрономам удалось создать трехмерную модель одной из самых сложных по структуре туманностей нашей Вселенной - Кошачьего глаза. Туманность NGC 6543 расположена на расстоянии в 3 тысячи световых лет от Солнца, и долгое время не удавалось понять, что находится в ее "сердце".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, однако теперь ученые представили новые доказательства того, в что в центре Кошачьего глаза находится сразу две звезды. Материалы были опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Чтобы получить трехмерную модель, использовались мощности космического телескопа "Хаббл" и 2,1-метрового телескопа обсерватории Сан-Педро-Мартир.

Астрономы разглядели так называемые "частичные кольца" внутри Кошачьего глаза. Это позволило предположить, что в центре находится двойная система, которая и подарила туманности столь сложную форму.

Сами планетарные туманности образуются в конце жизни звезд малой и средней массы, когда они "сбрасывают" слои и постепенно расширяются за счет звездного ветра. Аналогичная судьба постигнет и Солнце.