Названо слово 2022 года

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало лексему permacrisis ("пермакрайсиз" или постоянный кризис) словом 2022 года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте издательства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Составители словаря описывают это понятие как "продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения". Свой выбор они пояснили тем, что именно это слово "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

Помимо этого, Harper Collins отобрало еще девять слов, которые наиболее точно описывают текущий год с учетом как внутрибританских, так и международных событий. Так, к конфликту на Украине отсылает слово "Киев", а к скандалу с вечеринками на Даунинг-стрит, который привел к отставке правительство Бориса Джонсона - понятие partygate ("партигейт"). Словосочетание warm bank описывается как "теплое помещение, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать собственные дома". Оно затрагивает тему энергетического кризиса в Соединенном Королевстве на фоне резкого роста тарифов на свет, а carolean относится ко всему, что связано с именем нового короля Великобритании Карла III.

Среди топ-10 слов 2022 года также оказались splooting (умилительная поза животного, лежащего с распластанными лапами), lawfare (использование юридических механизмов, чтобы запугать или помешать противнику), quiet quitting ("тихое увольнение", когда сотрудник не делает ничего сверх его прямых обязанностей), sportswashing (продвижение спортивных мероприятий с целью отвлечения внимания от противоречивой деятельности) и vibe shift (значительное изменение доминирующей атмосферы или тенденций в сфере культуры).

В 2021 году Harper Collins назвало словом года аббревиатуру NFT, а в 2020 году им стало слово lockdown.