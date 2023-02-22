Ядро Земли похоже на «русскую матрешку»

Последнее изучение недр Земли с помощью анализа сейсмических волн от сильных землетрясений, показало, что внутри ядра нашей планеты существует "отчетливая шарообразная структура из железа и никеля", пишет Reuters со ссылкой на ученых Австралийского национального университета, передает Day.Az. Ее диаметр составляет 1350 км (внутренняя часть ядра).

Напоминаем, что диаметр самой голубой планеты - около 12 750 км, а внутренняя структура планеты, как было принято считать, состоит из четырех слоев: каменистой коры снаружи, мантии, внешнего ядра из магмы и твердого внутреннего ядра.

Внутреннее ядро диаметром 2440 км было обнаружено в 1930-х годах. Но уже в 2000-х ученые предположили, что внутри этого ядра скрывается еще одна часть, Она похода на "русскую матрешку".

В статье ученых в Nature Communications, говорится, что теперь определены размеры скрытого ядра.