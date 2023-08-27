Ученые рассказали о фундаментальных ограничениях для существования жизни

Ученые Лондонского университета Королевы Марии показали, что существует диапазон значений фундаментальных физических констант, при которых вязкость воды способна обеспечивать протекание важных процессов, необходимых для существования жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ранее исследователи выяснили, что вязкость жидкостей определяется фундаментальными физическими константами, например, зарядом и массой электрона, а также постоянной Дирака. Эти величины являются универсальными и остаются неизменными с течением времени, влияя на то, как образуются молекулярные структуры и как молекулы взаимодействуют между собой.

Любое изменение фундаментальных констант в меньшую или большую сторону серьезно повлияет на то, как течет жидкость, и может негативно отразиться на функционировании живых клеток или даже на состоянии крови в сосудах. Оказалось, что диапазон значений для обеспечения существования жизни гораздо уже, чем диапазон, допускающий термоядерные реакции в недрах звезд, которые производят тяжелые элементы. Во Вселенной с другими значениями констант могут появится звезды, но появление наблюдателей будет невозможным.

Авторы также показали, что границы значений вязкости, диффузии и градиента скорости жидкости можно изменять, сохраняя жизнеспособность клеток и не затрагивая при этом постоянную тонкой структуры и соотношение масс протонов и электронов, важных для существования звезд. По мнению ученых, это указывает на то, что во Вселенной могло происходит несколько независимых настроек фундаментальных констант, подобно тому, как признаки живых организмов были настроены путем биологической эволюции.