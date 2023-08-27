Искусственный интеллект будет определять «истинный» возраст человека

Новое научное исследование показало, что искусственный интеллект может определить биологический возраст человека по рентгенограмме грудной клетки.

Ученые Городского университета Осаки, одного из крупнейших в Японии, разработали усовершенствованную модель искусственного интеллекта, которая может определить биологический возраст человека по рентгеновским снимкам его грудной клетки, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно результатам нового исследования, опубликованным в журнале The Lancet Healthy Longevity, ученые обнаружили, что чем выше возраст, оцененный искусственным интеллектом, по сравнению с реальным возрастом человека, тем выше вероятность наличия у него хронического заболевания.

Как отметил автор исследования Ясухито Мицуяма, полученные результаты показывают, что возраст, определяемый по рентгенограмме грудной клетки, может точно отражать состояние здоровья, не зависящее от хронологического возраста. Например, у здоровых людей возраст, определенный по снимкам груди, совпадал с реальным. А при наличии гипертонии и других хронических заболеваний модель, рассчитанная искусственным интеллектом, давала более высокий возраст по сравнению с реальным возрастом пациента.

В то же время острые заболевания (например, недавно перенесенные инфекции) на точность определения возраста не влияли. Таким людям система определяла возраст правильно.