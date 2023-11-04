Самый старый из обнаруженных в Швеции скелетов принадлежал женщине

Пятого ноября в городском музее Гетеборга в первый и единственный раз будут выставлены фрагменты скелета женщины, возраст которой составляет около 10 000 лет.

Как сообщает Day.Az, это самый старый из обнаруженных в Швеции скелетов.

Женщина из Эстерёда - так прозвали ученые останки - была обнаружена на юго-западе Швеции, в Люсекиле в 1903 году, но по указу пристава была опять погребена.

Спустя 30 лет археологом Йоханом Алином оставшиеся фрагменты скелета были эксгумированы.

Йохан Алин передал кости археологическому музею Гетеборга, где они оставались до 1949 года, а позже останки отправили на исследование в Лундский университет. Там они пролежали вплоть до 2007 года, пока их не обнаружил в одном и складских помещений Торбьорн Альстрём.

Торбьорн Альстрём, профессор исторической остеологии Лундского университета, изучавший останки, рассказал о женщине из Эстерёда: "Примерно за 8000 лет до Рождества Христова женщина ростом 170 см была похоронена в насыпи из ракушек у скалы в Эстерёде. Она прожила около 70 лет, и анализы ДНК показывают, что у нее были черные волосы, карие глаза и смуглая кожа. Женщина из Эстерёда дает нам представление о первых людях, поселившихся в Швеции. Она прожила долгую и активную жизнь, была сильной, есть признаки того, что она страдала от многих заболеваний, от которых мы страдаем сегодня, таких как остеоартрит и скованность в спине".

Женщина из Эстерёда до сих пор остается предметом новых исследований. В настоящее время проводится исследование, в ходе которого ученые анализируют образцы ДНК из фрагмента черепа женщины.