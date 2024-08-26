Разработан метод производства на Луне

Китайские ученые из Института материаловедения и инженерии Нинбо разработали метод промышленного производства воды на Луне.

Как передает Day.Az, их исследование опубликовано в научном журнале The Innovation.

Данные, полученные в ходе предыдущих лунных миссий, таких как "Апполон" и "Чанъэ-5", показали, что на Луне присутствует вода, хотя ее содержание в лунных минералах крайне низкое и варьируется от 0,0001% до 0,02%.

Исследование продемонстрировало, что при нагревании лунного реголита до температуры выше 926°C с помощью вогнутых зеркал один грамм расплавленной породы может выделять от 51 до 76 мг воды.

Иными словами, из одной тонны лунного реголита можно получить более 50 кг воды, что эквивалентно примерно ста бутылкам питьевой воды объемом 500 мл. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой 50 человек на один день.

Кроме того, выяснилось, что лунный ильменит содержит наибольшее количество водорода среди пяти основных минералов лунного грунта благодаря своей уникальной структуре с субнанометровыми туннелями.

Эксперименты по нагреву показали, что водород, содержащийся в лунных минералах, является важным ресурсом для производства воды на Луне. Такая вода может использоваться как для питья, так и для орошения растений.

Также эту жидкость можно разделить электрохимическим способом на водород и кислород: водород можно использовать для получения энергии, а кислород - для дыхания.

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