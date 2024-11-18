Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

Ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон рассказал, что осьминоги способны захватить Землю после исчезновения с нее людей.

Как передает Day.Az, об этом он порассуждал в интервью The European.

Профессор заявил, что исчезновение настигнет все виды животных, в том числе и людей. В своей новой книге The Universal History of Us ("Всеобщая история нас самих") он решил порассуждать, кто заменит людей и их ближайших родственников - человекообразных обезьян.

Коулсон назвал животных, которые создадут первую нечеловеческую цивилизацию на Земле. По его мнению, это будут осьминоги. Он объяснил, что приматы вряд ли смогут пережить кардинальные экологические изменения: у них небольшая популяция, медленные темпы роста и размножения, к тому же они ограничены только лесными местами обитания. Некоторые птицы и насекомые, по словам ученого, хоть и существуют в сообществах, не обладают мелкой моторикой, необходимой для развития полноценной цивилизации.