Найден клад старинных римских монет стоимостью около 120 тысяч долларов
В Англии строители нашли клад старинных римских монет стоимостью около $120 тысяч, пишет Daily Mail.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, клад был найден на строительной площадке недалеко от Вустера. Всего было обнаружено 1368 монет, относящихся к железному веку и римской эпохе, которые датируются временем правления императора Нерона.
Эксперты охарактеризовали данный клад как "чудесную" находку, заявив, что это одно из самых значительных открытий археологии за столетие. Более 90% монет являются серебряными денариями, которые были отчеканены в Риме между 157 годом до нашей эры и 68 годом нашей эры.
По мнению археологов, монеты могли принадлежать богатому местному фермеру, который поставлял зерно и скот римской армии. Клад был официально признан сокровищем, и теперь Департамент наследия, искусств и музеев Вустершира планирует собрать $8000, чтобы выставить монеты на всеобщее обозрение.
"Это сокровище Вустершира, призванное вдохновить будущие поколения", - говорится в заявлении.
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