Создана первая глобальная карта зон климатической опасности

Ученые из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) в Лондоне и Колумбийского университета в Нью-Йорке создали первую глобальную карту зон климатической опасности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.