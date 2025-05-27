Ученые научились «рисовать» электрические цепи на любой поверхности с помощью маркера

Исследователи из Италии разработали революционную технологию, позволяющую создавать электрические цепи с помощью обычного маркера и лазерного луча. Уникальная находка показала: устойчивые и дешевые материалы могут быть использованы для инновационных разработок. Работа опубликована в журнале Advanced Science (AS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Координатор проекта, доцент Франческо Греко из Высшей школы Санта-Анна объяснил: при воздействии лазера на чернила красного маркера в них образуется пористый проводящий углерод - графен, индуцированный лазером (LIG). До сих пор считалось, что LIG можно получить только из определенных пластиков и полимеров, но это открытие доказывает обратное.

Ключ к технологии - краситель эозин, входящий в состав чернил красного маркера. Его устойчивость к высоким температурам и химическая структура, схожая с графеном, позволили превратить обычные чернила в проводящий материал. Первым это заметил физик Александр Далингер из Грацского университета: лазер случайно прошел по надписи красным маркером, и на ее месте возникла черная проводящая дорожка.

Так родился метод "Paint & Scribe": достаточно нанести краситель на любую поверхность - от стекла до бумаги - и облучить ее лазером. В результате на предмете появляется электросхема из графена.

Авторы считают, что их открытие может привести к революции в печатной электронике. Электрические цепи и датчики теперь можно будет буквально "рисовать" прямо на нужной поверхности, избавляя от необходимости установки тяжелых и дорогих компонентов.

Применения технологии уже обсуждаются в сфере медицины, робототехники, автоматизации, сенсорных систем и даже в создании "зеленой" электроники с использованием природных красителей.