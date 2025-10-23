Ученая рассказала, возможно ли поймать привидение

Историк и писательница, автор книги "Ghosted: A History of Ghost-Hunting, and Why We Keep Looking", рассказала, почему, спустя почти два века, человечество все еще не отказалось от идеи поймать призрака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

В 1874 году знаменитый химик сэр Уильям Крукс сидел в темной комнате, ожидая "чуда". Перед ним дрогнула занавесь, и из-за нее вышел светящийся "призрак" молодой женщины. Крукс был заворожен - но видение оказалось подделкой, а участие в спиритических сеансах едва не стоило ему научной репутации.

Тем не менее его опыт не остановил других - мода на спиритизм и поиски доказательств существования духов стремительно распространилась по миру. В викторианской Англии, Франции и США люди собирались в гостиных, чтобы услышать голоса умерших или увидеть загадочные проявления потустороннего. Позже к этому движению примкнули тысячи "исследователей", жаждущих и славы, и утешения.

Сегодня охота за привидениями живет новой жизнью - уже в цифровую эпоху. На YouTube и TikTok сотни энтузиастов бродят по заброшенным домам и мрачным больницам, пытаясь зафиксировать хоть одно доказательство "жизни после смерти".

С появлением соцсетей "призрачная индустрия" пережила новый расцвет. Любители-исследователи, вооруженные детекторами электромагнитных полей, камерами ночного видения и микрофонами, соревнуются в поиске "научных" доказательств. Но чем больше технологий, тем сильнее охота за привидениями превращается в псевдонауку, а ее участники - в артистов.

Автор книги признается, что, несмотря на скепсис, во время собственных "экспедиций" почувствовала не страх, а азарт и человеческое единение.

"Я поняла, что охота за привидениями - вовсе не о науке и не о духах. Это способ быть вместе, справляться с утратами и осмыслять страх смерти. На самом деле мы ищем не призраков - мы ищем самих себя", - отметила она.