В Buta Palace прошло традиционное празднование Нового года - ФОТО

В концертно-развлекательном комплексе Buta Palace прошло традиционное празднование Нового года, cообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это были вечера волшебства и сказки, подаренные не только детям, но и родителям! Новогодняя елка в Buta Palace - это знакомство с главными героями спектакля - Дед Мороз, Снегурочка, Принцесса Эльза, Доктор Айболит, Кощей Бессмертный, Шредер, Миньоны, Трансформер Оптимус Прайм, Снежная Королева и другие сказочные герои. У всех было праздничное настроение, дети фотографировались с любимыми сказочными персонажами и героями, а затем окунулись в удивительное путешествие в страну зимней сказки, где ждало исполнение желаний, развивающих игр, конкурсов, море сюрпризов и подарков. Увлекательное представление с участием профессиональных артистов, оснащенное качественным звуком и профессиональным техническим оборудованием, изысканные угощения от профессиональных поваров Buta Palace вызывали только позитивные эмоции, радость и веселье - все то, что необходимо встретить Новый год. Начало 2018 года в Buta Palace стало замечательным подарком и останется в памяти яркими красками.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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