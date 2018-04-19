Забытые проекты: ударный экраноплан-ракетоносец, созданный в СССР - ФОТО

После распада СССР незавершенными или закрытыми оказались множество интереснейших и передовых проектов. Один из них - ударный экраноплан-ракетоносец, одной ракеты которого было достаточно, чтобы отправить под воду судно любого типа, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

В 1987 году был построен первый 350-тонный ударный экраноплан-ракетоносец, получивший название "Лунь" или "Проект 903". Этот 74-метровый корабль приводился в движение восемью турбореактивными двигателями и мог развивать скорость в 500 км/ч. Вооружен он был шестью крылатыми ракетами "Москит", попадания одной из которых было вполне достаточно, чтобы затопить судно любого типа и размера. Всего планировалось построить восемь подобных экранопланов, но в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР проект был закрыт.

1. 350 тонн мощи

Этот тип корабля во время полета использовал так называемый экранный эффект - дополнительную подъемную силу, которая возникала в момент полета на малой высоте (около 3 метров) над водой или твердой поверхностью. В ходе испытаний оказалось, что экраноплан может осуществлять стабильные взлет и посадку при 5-метровых волнах.

2. Оснащен 8 турбореактивными двигателями

Изначально подобные "летающие корабли" были разработаны в Советском Союзе в качестве высокоскоростного военного транспорта и использовались в основном на Каспийском и Черном морях. К сожалению, до сегодняшних дней дожили очень немногие экранопланы.

3. Вооружен шестью крылатыми ракетами

Вскоре после успешного испытания экранопланов-ракетоносцев у конструкторов появился интересный проект - гигантский авианесущий экраноплан. Сегодня сохранились некоторые из набросков и зарисовок этого проекта, благодаря которым можно увидеть его приблизительный внешний вид.

4. Авианесущий экраноплан

Как прекрасно видно по взлетным полосам на палубе, подобный экраноплан должен был выступать в роли авиаматки для небольших самолетов. Советские инженеры отталкивались от мысли, что современные авианосцы слишком медленные. В отличие от них, авианесущие экранопланы смогли бы в кратчайшие сроки доставлять авиагруппы в любое место по всему мировому океану.

5. Экраноплан с истребителями на борту

Сейчас уже никто не скажет, почему подобная идея не получила развития. Возможно, конструкторы сочли, что экранопланы с истребителями на борту были бы слишком опасны в эксплуатации. Но более вероятной причиной кажется чрезмерная дороговизна проекта. В любом случае, если бы подобный аппарат был создан, он стал бы настоящим технологическим прорывом.