В двух киевских аэропортах одновременно произошли ЧП с самолетами
В двух киевских аэропортах произошли ЧП: в "Борисполе" самолет совершил экстренную посадку сразу после взлета, а в аэропорту "Киев" авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пресс-службе аэропорта "Киев" рассказали, что в четверг вечером самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.
"На борту находились 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы", - говорится в сообщении в Facebook.
Воздушную гавань закрыли на несколько часов, самолеты перенаправляли в аэропорт "Борисполь".
При этом, как рассказала телеканалу "Эспрессо" пассажирка авиарейса 4406 Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту, некоторые пассажиры пострадали.
"Самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начало дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка", - приводит ее слова сайт телеканала.
В тот же вечер самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев-Тель-Авив, вылетел из аэропорта "Борисполь".
Взлет проходил в сложных погодных условиях, и "на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов", сообщила авиакомпания "Международные авиалинии Украины".
"Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчеров о внеплановой посадке. В 20.38 воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту "Борисполь". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.
Пассажиров доставили в терминал, они отправились в Израиль другим бортом.
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