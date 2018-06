Топ-менеджера Netflix уволили за оскорбление чернокожих

Исполнительного директора по коммуникациям американской кинокомпании и вещателя Netflix Джонатана Фридланда уволили за использование на рабочем месте оскорблений в адрес чернокожих. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление главы компании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я принял решение дать уйти Джонатану Фридланду. Джонатан очень много вложил в разные сферы, однако использование им слова на букву "н"("n-word")... показало неприемлемо низкую расовую чувствительность и не соответствует ценностям компании", - цитирует издание заявление директора и основателя компании Рида Хастингса.

Как сообщается, Фридланд несколько раз использовал данное слово во время своих встреч с другими сотрудниками. Сам бывший исполнительный директор извинился за инциденты и утверждает, что один из случаев был связан с обсуждением слов, которые добавляют "оскорбления в комедию".

Директор Netflix заявил, что отношение к "n-word" различное в разных частях мира, однако данное слово является "уродливым" и не должно использоваться нечернокожими людьми.

Фриланд работал в компании Netflix около семи лет. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по коммуникациям в компании The Walt Disney Co, а также работал в качестве корреспондента и редактора в изданиях The Wall Street Journal и Far Eastern Economic Review.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook