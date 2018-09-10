Президент Судана распустил правительство страны

Президент Судана Омар аль-Башир отправил в воскресенье в отставку правительство страны в условиях тяжелейшего экономического кризиса. Об этом сообщило официальное информационное агентство SUNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в президентском указе, такое решение объясняется "необходимостью преодоления состояния отчаяния и страдания, которые переживает страна в последний период". При этом, указывается в заявлении, "перестановки и изменения коснутся всех уровней исполнительной власти, начиная от госминистров, министров и заканчивая главой правительства". "Будет сформирован новый Совет министров, который вернет надежду народу Судана", - отмечается в сообщении SUNA.

Формировать новый кабинет министров, сообщил помощник главы государства, поручено Муаттазу Мусе Абдалле Салиму, который в прежнем правительстве руководил водными ресурсами, ирригацией и электрификацией. Аль-Башир уже определился с кандидатурами на должности главы МВД и министра экономики и финансов. В целях урезания расходов госказны на содержание ведомств глава государства сократил количество министерств с 31 до 21.

Салим сменит на своем посту Бакри Хасана Салеха, который продержался во главе правительства менее полутора лет. Должность премьер-министра появилась в Судане впервые почти за 30 лет в марте 2017 года, когда аль-Башир, пришедший к власти в 1989 году и замкнувший на себе полномочия главы государства и руководителя правительства, назначил своего давнего соратника и первого вице-президента Бакри Хасана Салеха на должность председателя Совета министров. Однако премьер оставался фигурой достаточно номинальной - права распределять портфели и определять политику кабмина президент сохранил за собой.

При этом Бакри Хасан Салех, согласно поступающей информации, сохранил за собой пост первого вице-президента, а вот на должность второго вице-президента назначен новый человек. По данным телеканала "Аль-Хадас", им стал Али Махмуд.