Девушка, увлеченная видеотрансляцией в Instagram, врезалась в джип - ВИДЕО

13 октября 2018 10:41

В Черновцах девушка за рулем авто врезалась во впереди стоящий джип, когда увлеченно общалась по видео со своей подругой, пишет "Униан".

Сначала девушка снимала на телефон дорогу, потом себя и свою машину.

В результате ДТП пострадали только авто, блогера же больше всего волновал вопрос, уцелел ли ее телефон, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Нажмите на видео для просмотра:
Украинка, увлеченная видеотрансляцией в Instagram, врезалась в джип

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