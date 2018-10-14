В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

14 октября 2018 11:53

На улице Зодчих в Киеве в одной из жилых многоэтажек на восьмом этаже дома произошел взрыв газа. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Взрыв прогремел сегодня ночью около 00:00. Взрывной волной повыбивало стекла и повредило двери. Кроме того, в результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и ее сын. Женщину госпитализировали в больницу, а мужчине оказали помощь на месте.

По одной из версий, в квартире, где прогремел взрыв, мать и сын распивали алкоголь. После этого они улеглись спать, но оставили на плите готовящиеся блюда. Это, по предварительным данным, и стало причиной взрыва. 

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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке

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