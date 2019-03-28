Невеста Роналду снялась в рекламе нижнего белья - ФОТО
28 марта 2019 23:58 74
Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала лицом итальянского производителя нижнего белья и купальников Yamamay. Ее фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 25-летняя модель приняла участие в рекламной кампании, где демонстрировала купальники из новой коллекции весна-лето 2019.
На появившихся в сети снимках Родригес позирует в ярко-оранжевом бикини, минималистичном черном нижнем белье, а также в кружевном белом топе-бралете.
Стоимость комплектов пока неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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