Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала лицом итальянского производителя нижнего белья и купальников Yamamay. Ее фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 25-летняя модель приняла участие в рекламной кампании, где демонстрировала купальники из новой коллекции весна-лето 2019.

На появившихся в сети снимках Родригес позирует в ярко-оранжевом бикини, минималистичном черном нижнем белье, а также в кружевном белом топе-бралете.

Стоимость комплектов пока неизвестна.