Иностранные туристы спешно покидают Шри-Ланку после серии взрывов, прогремевших в этой стране в воскресенье. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

Председатель шриланкийского управления по развитию туризма Кишу Гомес заявил, что он не располагает точными данными о числе людей, в массовом порядке покидающих страну, однако отметил, что речь, вероятно, идет о "тысячах". Между тем индийские туроператоры отменяют туры на Шри-Ланку, отмечает агентство, подчеркивая, что, по данным управления по развитию туризма страны, в минувшем году Индия была лидером по числу туристов, посещающих остров.

Управляющий Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами заявил, что сфера туризма понесет урон, однако оценивать его влияние на экономический рост "пока еще рано". Агентство отмечает, что индустрия туризма обеспечивает 5% ВВП Шри-Ланки.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова сообщила РИА Новости, что представители туристических агентств не зафиксировали пока ни одного отказа от туров на Шри-Ланку после того, как стало известно о серии терактов на острове. По словам собеседника агентства, Шри-Ланка не является массовым туристическим направлением для российских туристов, хотя турпоток в высокий зимний сезон в эту страну растет.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо. Задержаны 24 человек.

В понедельник в столице Шри-Ланки Коломбо прогремел еще один взрыв - взорвалась бомба, которую пытались обезвредить саперы.