Очевидцы сняли на видео девятый по счёту взрыв в Шри-Ланке, который произошёл около одной из церквей в городе Коломбо во время разминирования начинённого взрывчаткой грузовика, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На данный момент о погибших и пострадавших в результате очередного ЧП ничего не известно.

Накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Сейчас известно о 290 погибших и 500 пострадавших.

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