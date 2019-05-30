Знаток Александр Друзь принес извинения за "свои действия" в программе "Кто хочет стать миллионером?", после участия в которой его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации МАК "Что? Где? Когда?". Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", - говорится в заявлении Друзя.

По итогам заседания правления ассоциации было принято решение, что конфликт между Ильей Бером и Александром Друзем на передаче "не имеет отношения к деятельности МАК "Что? Где? Когда?"". Также Друзь перестал быть руководителем комиссии по этике (саму комиссию расформировали), но остался вице-президентом организации.