Женщина погибла в результате стрельбы на улице в шведском Мальме. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sydsvenska.

Отмечается, что во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж.

Уточняется, что очевидцы сообщили о том, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись с места преступления на серебристом автомобиле.

Поясняется, что также были госпитализированы три человека.

В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего.

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