https://news.day.az/world/1150478.html Перестрелка в Швеции, есть погибшая и раненые
Перестрелка в Швеции, есть погибшая и раненые
Женщина погибла в результате стрельбы на улице в шведском Мальме. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sydsvenska.
Отмечается, что во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж.
Уточняется, что очевидцы сообщили о том, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись с места преступления на серебристом автомобиле.
Поясняется, что также были госпитализированы три человека.
В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего.
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