Американские сенаторы ожидают, что "относительно скоро" Турция примет некие решения по С-400, и готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях, "если вопрос С-400 будет и правда решен".

Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а также с сенаторами в Белом доме.

Ранее сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм внесли в палату законопроект о введении против Турции санкций в связи с ее операцией на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора страны. Предлагается запретить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ракетных комплексов С-400.

"Мы считаем, что относительно скоро будут предприняты шаги по С-400", - сказал он агентству Блумберг. Риш не уточнил, о каких именно шагах может идти речь.

В этой связи сенаторам "нужно оценить свои позиции" по санкциям, "если вопрос С-400 будет и правда решен", заявил он.

В свою очередь Грэм сообщил, что у Турции есть "недели, а не месяцы", чтобы отказаться от программы С-400 и прийти к соглашению по прекращению враждебных действий против курдов на севере Сирии.

Если этого не произойдет, то "конгресс будет действовать", добавил он.