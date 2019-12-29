Пять военнослужащих Венесуэлы, задержанных в Бразилии, получат статус беженцев, следует из совместного заявления МИД и Минобороны Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, в отношении "пяти военнослужащих из Венесуэлы, обнаруженных бразильской армией на территории Бразилии 26 декабря в ходе планового патрулирования пограничной территории", будет начата процедура для получения статуса беженца при участии особой гуманитарной группы вооруженных сил Бразилии.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части. Однако Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.