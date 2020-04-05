Рынок нефти: переломный момент или банальный отскок?

Рынок нефти стал центром важнейших событий на прошедшей неделе. Все началось с того, как Дональд Трамп в своем Twitter объявил о договоренности с Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи.

Котировки моментально пошли вверх, и рост продолжился в пятницу. За два дня баррель нефти подорожал на 33%. Но стоит ли ждать дальнейшего восстановления, или же это всего лишь коррекция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, фундаментальных факторов для роста, безусловно, пока нет. Как известно, из-за тотального падения спроса, в некоторых местах нефть готовы были отдавать бесплатно, только бы не платить за ее транспортировку или хранение.

Нефть упала бы и без развала сделки ОПЕК+. Но сейчас начинается уже совсем другая игра, и возобновление этой сделки, причем еще и с дополнительными участниками, хотя бы психологически дает повод для оптимизма.

Однако далеко не факт, что стороны смогут договориться. Срочная встреча уже была перенесена с 7 апреля на более поздний срок, теперь она пройдет либо 8, либо 9 числа, об этом сообщает Bloomberg. Сторонам нужно больше времени для обсуждения.

Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment: "Во-первых, стоит понимать, что эта встреча еще не гарантирует того, что стороны сумеют договориться. Во-вторых, даже предлагаемое значительное сокращение в 10-15 млн баррелей в сутки не стабилизирует нефтяной рынок, так как продолжается замедление мировой экономики из-за пандемии коронавируса, что негативно сказывается на спросе в этом сегменте. Тем не менее, подобные новости хорошо влияют на стоимость нефти, поэтому в ближайшее время можно ожидать установления цен на Brent в диапазоне $30-35, но если сделка сорвется, будет резкий откат до $20-25".

Кстати, в субботу появилось сообщение, что Норвегия также рассматривает сокращение добычи - впервые с 2002 года.

Сейчас восстановление цен выгодно всем. Сланцевый сектор не сможет долго держать удар, как, впрочем, и Россия с Саудовской Аравией, не говоря уже о других странах, экономика которых целиком и полностью зависит от нефти.

Стоит сказать, что количество активных буровых установок в США падает стремительными темпами. Если в начале марта их было 793, то сейчас уже 664, при это именно в последние недели падение ускорилось. Добыча пока остается на высоком уровне, но это вопрос времени.

В СМИ сейчас появляется очень много противоречивой информации, которая может сбить с толку.

Стоит также добавить, не совсем понятно, как Трамп будет договариваться со своими нефтяниками, среди которых много мелких игроков, да и вообще действует жесткое антимонопольное законодательство. Кроме того, Трамп был активным борцом с картелями, но теперь сам готов его организовать.

Правда, есть сообщения и о том, что президент США собирается всеми возможными способами защищать свой энергетический сектор, и это может стать проблемой для достижения договоренностей.