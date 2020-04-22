Чистый убыток Baker Hughes превысил 10 миллиардов долларов

Baker Hughes a GE company в среду сообщила об убытках в первом квартале в размере 10,21 миллиарда долларов после сообщения о прибыли за аналогичный период годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Потери третьей по величине в США нефтесервисной компании после Schlumberger и Halliburton в первом квартале в расчете на акцию составили 15,64 доллара.

Прибыль Baker Hughes, скорректированная на единовременные затраты, составила 11 центов на акцию.

Результаты превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Средняя оценка семи аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, составила 9 центов на акцию.

За отчетный период нефтесервисная компания получила выручку в размере 5,43 миллиарда долларов, что не соответствовало прогнозам экономистов Уолл-стрит.

Четыре аналитика, опрошенные Zacks, ожидали выручку в размере 5,64 миллиарда долларов.

Акции Baker Hughes упали на 50% с начала года. При этом за последние 12 месяцев стоимость акций компании упала на 52%.