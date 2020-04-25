ООН в Вене 15 мая начнет возвращаться с удаленной работы

Венский город ООН начнет возвращаться к работе в здании Венского международного центра (ВМЦ) с 15 мая. Об этом говорится в совместном заявлении глав агентств ООН, базирующихся в Вене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В венском городе ООН расположены штаб-квартиры четырех организаций: Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Все они перешли на удаленную работу с 16 марта.

"По согласованию с австрийскими властями мы решили начать постепенное, гибкое и осторожное возвращение в здание ВМЦ с пятницы, 15 мая 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой центра.

Отмечается, что план постепенного возвращения к прежнему режиму работы еще прорабатывается.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию.

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.