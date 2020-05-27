https://news.day.az/world/1238764.html Турция открывает авиасообщение с 70 странами
Турция открывает авиасообщение с 70 странами
Турция готовится открыть авиасообщение с 70 странами мира, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.
Затем с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции, а также Украины.
В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с США - с 1 сентября.
Напомним, что в Турции подчеркнули, что не отменят "все включено" и "шведский стол". Власти страны заверили, что в работу отелей "будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены".
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