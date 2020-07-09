В Узбекистане 8 июля в Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг с участием представителей системы Минздрава и МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kun.uz, в ходе мероприятия член штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения, профессор Хабибулла Окилов рассказал, почему Узбекистан возвращается в режим жесткого карантина.

"15 марта в Узбекистане был обнаружен первый больной коронавирусом. 16 марта были объявлены жесткие карантинные меры. В то время мы изучили зарубежный опыт, подготовили достаточное количество коек. Сначала карантин был организован в санаториях, затем построили специальный городок", - рассказал он.

Эксперт сообщил, что все медицинские ресурсы были направлены на борьбу с COVID-19.

"Однако после смягчения мер, многие перестали соблюдать правила. Количество больных растет каждый день. В настоящее время ресурсы заканчиваются. Койки заполнены. Все врачи работают 14 дней, а затем сидят на карантине. Не остается медиков, нет коек", - сказал он.

Исходя из вышеуказанных проблем, соответствующие ведомства предложили возобновить жесткий карантин в Узбекистане.

"Специальная комиссия приняла наши предложения. Бессимптомным больным разрешили лечиться дома, карантин можно провести в гостиницах, но даже в этом случаи у нас нет коек. Стационарные места заполнены", - отметил Хабибулла Окилов.

Эксперт подчеркнул, что из-за роста количества больных коронавирусом, у других жителей, которые страдают другими хроническими заболеваниями, появились соответствующие проблемы.

"Если мы не введем жесткий карантин сейчас, то ситуация ухудшится. За день коронавирус обнаруживают у 300 человек, общее количество больных составляет почти 11 тыс. Именно поэтому специальная комиссия приняла такое решение", - сказал он.

Хабибулла Окилов также высказал свое мнение о статистике.

"Каждый день количество больных увеличивается на 350 человек. Это статистика, которую мы знаем. У нас еще нет точных данных о бессимптомных носителях. Их может быть в два-три раза больше", - отметил профессор.

Он также сообщил, что из-за резкого роста количества больных, на местах не хватает тестов.

"В день не хватает 20-22 тыс. тестов. Раньше результаты были готовы в течение нескольких часов, сейчас это занимает несколько дней", - сообщил он.

Он убедительно попросил всех граждан соблюдать правила карантина.

"Если ситуация ухудшится и в день будут выявлять по 500, 1000 или 1500 больных, то это будет коллапсом. Система не сможет выдержать такую нагрузку", - заключил Хабибулла Окилов.